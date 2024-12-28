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Общество

В Пензе закончился монтаж перил лестницы у памятника Первопоселенцу

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Пензенцы могут спуститься от памятника Первопоселенцу к Спасо-Преображенскому монастырю без риска получить травму. На лестнице, ведущей под гору, завершен монтаж перил.

О том, что конструкции необходимо обновление, пензенцы и гости города говорили не раз. В 2023 году капитальный ремонт объекта оценили в 120 млн рублей. Тогда таких денег в муниципальном бюджете не нашлось.

В Пензе закончился монтаж перил лестницы у памятника Первопоселенцу

Когда же из федеральной казны поступили средства на приведение в порядок территории у памятника Первопоселенцу, было решено за счет средств города обновить спуск.

В Пензе закончился монтаж перил лестницы у памятника Первопоселенцу

Осенью 2024-го попасть к монастырю стало возможным лишь с улицы Салтыкова-Щедрина: старую лестницу демонтировали. Под новую конструкцию заложили песчаное покрытие и армирующую сетку, залили опалубку, обустроили бетонное основание.

В Пензе закончился монтаж перил лестницы у памятника Первопоселенцу

Затем появились 115 новых монолитных ступеней, на которые уложили тротуарную плитку. 11 декабря начался монтаж перил. Подрядная организация разместила 180 погонных метров ограждений. Их установка была оценена в 2 млн 265 тыс. рублей.

«Длина лестницы составляет 90 метров, ширина - 1,5. Зимнее содержание конструкции - очистку и обработку ступеней противогололедными средствами - осуществляет МБУ «Пензавтодор», - сообщили в администрации Пензы.

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Источник — фото администрации Пензы
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