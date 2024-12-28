В Пензе закончился монтаж перил лестницы у памятника Первопоселенцу

28.12.2024 | 18:20

Пензенцы могут спуститься от памятника Первопоселенцу к Спасо-Преображенскому монастырю без риска получить травму. На лестнице, ведущей под гору, завершен монтаж перил.

О том, что конструкции необходимо обновление, пензенцы и гости города говорили не раз. В 2023 году капитальный ремонт объекта оценили в 120 млн рублей. Тогда таких денег в муниципальном бюджете не нашлось.

Когда же из федеральной казны поступили средства на приведение в порядок территории у памятника Первопоселенцу, было решено за счет средств города обновить спуск.

Осенью 2024-го попасть к монастырю стало возможным лишь с улицы Салтыкова-Щедрина: старую лестницу демонтировали. Под новую конструкцию заложили песчаное покрытие и армирующую сетку, залили опалубку, обустроили бетонное основание.

Затем появились 115 новых монолитных ступеней, на которые уложили тротуарную плитку. 11 декабря начался монтаж перил. Подрядная организация разместила 180 погонных метров ограждений. Их установка была оценена в 2 млн 265 тыс. рублей.

«Длина лестницы составляет 90 метров, ширина - 1,5. Зимнее содержание конструкции - очистку и обработку ступеней противогололедными средствами - осуществляет МБУ «Пензавтодор», - сообщили в администрации Пензы.