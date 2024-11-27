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Общество

Региональное правительство одобрило повышение взноса на капремонт

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Правительство Пензенской области подготовило проект постановления об увеличении взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. С 26 ноября до 3 декабря документ будет проходить антикоррупционную экспертизу.

С 2025 года за 1 кв. м предлагается взимать не 9,5 рубля, как сейчас, а на 3 рубля больше - 12,5. Таким образом, при площади квартиры, допустим, 40 кв. м общая сумма в квитанции собственника повысится на 120 рублей.

В последний раз в Пензенской области взнос поднимали в конце 2020 года - с 7,5 рубля до 9,5.

В октябре региональный фонд капремонта выступил с предложением об увеличении взноса, заявив, что экономически обоснованный размер - 17,25 рубля за 1 кв. м.

«Эти средства имеют целевое назначение и направляются на оплату таких масштабных работ, как ремонт крыши, фасада, фундамента, внутридомовых инженерных систем, замена лифтов. Индексация взносов позволит не сдвигать сроки проведения ремонта в домах и в полном объеме выполнять все заявленные виды работ», - сообщалось тогда на официальном сайте фонда.

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