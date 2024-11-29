В Пензе определились с новой стоимостью проезда в маршрутках

29.11.2024 | 16:40

В Пензе на некоторых маршрутах перевозчики, работающие по нерегулируемому тарифу (то есть не получающие из бюджета субсидии), уже объявили о грядущем повышении стоимости проезда в микроавтобусах.

Так, к примеру, на конечной 34-й на улице Зеленодольской вывесили объявление, согласно которому с 3 декабря за билет придется отдать 35 рублей вместо нынешних 32.

Водитель микроавтобуса № 4 сообщил пассажирам, что на его линии тариф также поднимется на 3 рубля.

Затронет ли повышение все нерегулируемые маршруты и будет ли оно одномоментным, пока неясно. Зато точно известно, что с 1 декабря подорожает проезд на других видах общественного транспорта.

Как сообщалось ранее, во всех автобусах большого и среднего класса, а также в троллейбусах (в том числе межмуниципальных - № 105, 130, 149) цена поднимется до 30 рублей. На подвозящих маршрутах (№ 2а, 6, 10, 20, 26, 75, 80) она останется прежней - 10 рублей.

Сейчас поездка в автобусах обходится в 27-28 рублей, во всех троллейбусах - 20 рублей.

Официальной информации об увеличении стоимости билета в маршрутках не было. 15 ноября на брифинге, посвященном этой теме, говорилось, что вопрос не решен, так как на тот момент уведомления от перевозчиков не поступали.