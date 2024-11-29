Сетевое издание|18+|Пятница|29 ноя 2024|17:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе определились с новой стоимостью проезда в маршрутках

Печать
Telegram

В Пензе на некоторых маршрутах перевозчики, работающие по нерегулируемому тарифу (то есть не получающие из бюджета субсидии), уже объявили о грядущем повышении стоимости проезда в микроавтобусах.

Так, к примеру, на конечной 34-й на улице Зеленодольской вывесили объявление, согласно которому с 3 декабря за билет придется отдать 35 рублей вместо нынешних 32.

Водитель микроавтобуса № 4 сообщил пассажирам, что на его линии тариф также поднимется на 3 рубля.

Затронет ли повышение все нерегулируемые маршруты и будет ли оно одномоментным, пока неясно. Зато точно известно, что с 1 декабря подорожает проезд на других видах общественного транспорта.

Как сообщалось ранее, во всех автобусах большого и среднего класса, а также в троллейбусах (в том числе межмуниципальных - № 105, 130, 149) цена поднимется до 30 рублей. На подвозящих маршрутах (№ 2а, 6, 10, 20, 26, 75, 80) она останется прежней - 10 рублей.

Сейчас поездка в автобусах обходится в 27-28 рублей, во всех троллейбусах - 20 рублей.

Официальной информации об увеличении стоимости билета в маршрутках не было. 15 ноября на брифинге, посвященном этой теме, говорилось, что вопрос не решен, так как на тот момент уведомления от перевозчиков не поступали.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Egor Ka
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте