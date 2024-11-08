Вызвавший возмущение киоск уберут с улицы Московской

08.11.2024 | 14:27

Установка торгового объекта, появившегося рядом с домом № 9 на улице Московской, не была согласована с Управлением градостроительства и архитектуры г. Пензы.

«Предприниматель уберет павильон», - сообщили порталу PenzaInform.ru в городской администрации.

Темно-зеленый киоск, не вписывающийся в архитектурный облик улицы, поставили на Московской на прошлой неделе. Пензенцы посчитали его воплощением безвкусицы.

Объект разместили рядом с памятником истории и культуры регионального значения - одним из самых старых кирпичных зданий города. Это бывшее отделение государственного банка. Также здесь родился и вырос известный русский театральный критик, первый биограф А. П. Чехова Ю. В. Соболев.

В июле 2023 года на улице Кирова в Пензе появился киоск, вид и расположение которого тоже вызвали возмущение у горожан. Его установили вплотную к зданию XIX века постройки. В конце того же месяца павильон демонтировали.