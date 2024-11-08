На улице Московской появился «памятник безвкусице»

08.11.2024 | 13:29

Наверху улицы Московской в Пензе появился «памятник безвкусице». Так ряд горожан назвали киоск, установленный рядом с домом № 9.

«Кто допустил здесь этот памятник безвкусице? Кому дозволено портить нашу пешеходную улицу? Это же ну редкостное уродство, пошлость!», «Исторический центр города, рядом - собор, около которого сносили незаконные постройки, несколько сотен миллионов потратили на реконструкцию улицы. И тут такое. Что здесь будет? Шаурма, кофе?» - возмутились пензенцы.

Темно-зеленый киоск, не вписывающийся в архитектурный облик улицы, поставили на Московской на прошлой неделе.

Его разместили рядом с памятником истории и культуры регионального значения - одним из самых старых кирпичных зданий города. Это бывшее отделение государственного банка. Также здесь родился и вырос известный русский театральный критик, первый биограф А. П. Чехова Ю. В. Соболев.

В июле 2023 года на улице Кирова в Пензе появился киоск, вид и расположение которого тоже вызвали возмущение у горожан. Его установили вплотную к зданию XIX века постройки. В конце того же месяца павильон демонтировали.