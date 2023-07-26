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Общество

Не вписавшийся в облик улицы Кирова киоск демонтировали

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С улицы Кирова исчез возмутивший пензенцев киоск, установленный вплотную к зданию XIX века постройки. Об этом в среду, 26 июля, сообщил министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Бросающаяся в глаза черно-серая конструкция в границах старинного особняка была обнаружена 17 июля и сразу неприятно удивила горожан.

«Почему дали разрешение рядом с этим зданием поставить ларек?! Неужели центр города надо гадить такими постройками?» - поинтересовался один из читателей портала PenzaInform.ru.

Как оказалось, киоск, не вписавшийся в архитектурный облик, был установлен в нарушение требований действующего законодательства.

«Размещение киосков, нарушающих архитектурный облик объектов, запрещается. Правообладателю здания и земельного участка выдано предостережение с жесткими сроками о демонтаже данного нестационарного торгового объекта. В течение этой недели данный объект должен быть убран отсюда», - пояснил Александр Понякин 25 июля.

Уже 26-го конструкцию демонтировали.

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Источник — фото № 1 предоставлено Министерством по охране памятников истории и культуры Пензенской области
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