Не вписавшийся в облик улицы Кирова киоск демонтировали

С улицы Кирова исчез возмутивший пензенцев киоск, установленный вплотную к зданию XIX века постройки. Об этом в среду, 26 июля, сообщил министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.
Бросающаяся в глаза черно-серая конструкция в границах старинного особняка была обнаружена 17 июля и сразу неприятно удивила горожан.
«Почему дали разрешение рядом с этим зданием поставить ларек?! Неужели центр города надо гадить такими постройками?» - поинтересовался один из читателей портала PenzaInform.ru.
Как оказалось, киоск, не вписавшийся в архитектурный облик, был установлен в нарушение требований действующего законодательства.
«Размещение киосков, нарушающих архитектурный облик объектов, запрещается. Правообладателю здания и земельного участка выдано предостережение с жесткими сроками о демонтаже данного нестационарного торгового объекта. В течение этой недели данный объект должен быть убран отсюда», - пояснил Александр Понякин 25 июля.
Уже 26-го конструкцию демонтировали.
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