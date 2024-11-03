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Общество

В Сурское водохранилище запустили рыбу, выращенную в монастыре

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Пензенское (Сурское) водохранилище пополнилось еще 13 тысячами сазанов и толстолобиков.

Выпуск молоди состоялся в пятницу, 1 ноября. Рыбы прибыли из Самарской области - их вырастили в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре.

Как пояснили в региональном министерстве сельского хозяйства, ряд предприятий, деятельность которых связана с использованием водных объектов, вредят биоресурсам. Для компенсации этого ущерба водоемы пополняют «новоселами».

Такая работа проводится регулярно. В 2023 году в водохранилище запустили почти 20 тысяч маленьких стерлядок и более 5,4 тысячи мальков толстолобика и белого амура.

В октябре 2024-го на новое место жительства прибыла молодь сазана и стерляди.

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Источник — видео областного минсельхоза
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