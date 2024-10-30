Сетевое издание|18+|Среда|30 окт 2024|16:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Сурское водохранилище выпустили молодь сазана

Печать
Telegram

В среду, 30 октября, в Пензенское (Сурское) водохранилище выпустили 58 тысяч молодых сазанов, выращенных в Саратовской области. Их транспортировку и перемещение в воду контролировала комиссия.

В Сурское водохранилище выпустили молодь сазана

«Пополнение водных биологических ресурсов производится в целях компенсации ущерба», - пояснили в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области.

В Сурское водохранилище выпустили молодь сазана

Зарыбление водохранилища идет регулярно. В июне 2023 года туда запустили почти 20 тысяч маленьких стерлядок, а в июне 2024-го - более 5,4 тысячи мальков растительноядных толстолобика и белого амура.

11 октября в водоем отправили на новое место жительства молодь сазана, а 17-го - мальков стерляди.

В Сурское водохранилище выпустили молодь сазана

В ноябре в Сурском водохранилище планируется поселить более 100 тысяч маленьких толстолобиков.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минсельхоза
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте