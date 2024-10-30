В Сурское водохранилище выпустили молодь сазана

30.10.2024 | 15:27

В среду, 30 октября, в Пензенское (Сурское) водохранилище выпустили 58 тысяч молодых сазанов, выращенных в Саратовской области. Их транспортировку и перемещение в воду контролировала комиссия.

«Пополнение водных биологических ресурсов производится в целях компенсации ущерба», - пояснили в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области.

Зарыбление водохранилища идет регулярно. В июне 2023 года туда запустили почти 20 тысяч маленьких стерлядок, а в июне 2024-го - более 5,4 тысячи мальков растительноядных толстолобика и белого амура.

11 октября в водоем отправили на новое место жительства молодь сазана, а 17-го - мальков стерляди.

В ноябре в Сурском водохранилище планируется поселить более 100 тысяч маленьких толстолобиков.