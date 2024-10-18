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Общество

В Сурское водохранилище выпустили молодь двух видов рыб

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Продолжается зарыбление Пензенского водохранилища, которое нередко называют Сурским.

В четверг, 17 октября, сотрудники регионального минсельхоза и представители Волго-Камского территориального управления Росрыболовства выпустили в водоем молодь стерляди. Чуть раньше, 11-го числа, в водохранилище запустили молодь сазана.

Новых обитателей водохранилища вырастили в рыбопитомниках: стерлядь - в Самарской области, сазанов - в Саратовской.

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства, заселение молодью рыб - это компенсация ущерба биоресурсам, нанесенного деятельностью некоторых предприятий.

Новоселы появляются в Сурском водохранилище регулярно. Так, в июне 2023 года туда запустили почти 20 тысяч маленьких стерлядок, а в июне 2024-го - более 5,4 тысячи мальков растительноядных толстолобика и белого амура.

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Источник — фото областного минсельхоза
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