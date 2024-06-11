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Общество

В Сурское водохранилище выпустили еще 5,4 тыс. мальков

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В Пензенском (Сурском) водохранилище появились новоселы. В самый большой водоем региона выпустили более 5,4 тысячи мальков растительноядных видов рыб - толстолобика и белого амура.

В Сурское водохранилище выпустили еще 5,4 тыс. мальков

Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области.

В Сурское водохранилище выпустили еще 5,4 тыс. мальков

Молодь выращена в Сердобском районе. За процессом ее переселения в водохранилище наблюдала комиссия, в которую вошли представители Росрыболовства, ветеринарных служб и минсельхоза.

Зарыбление Пензенского водохранилища ведется регулярно. Так, год назад туда запустили почти 20 тысяч мальков стерляди, а в августе поселили еще 9 тысяч молодых особей этой рыбы.

В октябре 2023-го в водоем выпустили 52 тысячи мальков-сеголеток толстолобика, выращенных в Колышлейском районе. В ноябре новоселами стали 9,9 тысячи мальков краснокнижной стерляди.

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Источник — фото областного минсельхоза
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