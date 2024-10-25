Сетевое издание|18+|Пятница|25 окт 2024|15:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Объяснена необходимость выпуска «городских» гадюк в лес

Печать
Telegram

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра. Его интересует судьба змей, которых отлавливают в городе.

Только за осень в Пензе зафиксировали несколько таких случаев. 16 сентября гадюку обнаружили на Южной Поляне. А 30 сентября горожанка увидела змею на улице Кижеватова. Пензенские спасатели поймали обоих пресмыкающихся и выпустили в лес.

«Какой раз уже в городе вылавливают ядовитых змей. Непонятно, почему их потом выпускают? Они опасные, укусить могут!» - недоумевает горожанин.

Ответ дали в охотуправлении Министерства охотничьего, лесного хозяйства и природопользования Пензенской области.

В нем говорится, что рептилий в городе отлавливают и выпускают в естественную среду обитания, где они не смогут навредить людям.

«Змеи являются элементом экологической системы. Они поддерживают баланс пищевой цепочки, так как являются и хищниками, и добычей для других животных. Вместе с тем змеи сокращают численность грызунов, которые являются распространителями опасных для здоровья человека болезней», - пояснили в охотуправлении.

Ранее старший лаборант кафедры «Зоология и экология» ПГУ, председатель Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов объяснил, что змеи приближаются к жилищам людей в поисках пищи. Если убрать на даче хлам и избавиться от мышей, территория перестанет привлекать пресмыкающихся.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте