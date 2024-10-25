Объяснена необходимость выпуска «городских» гадюк в лес

25.10.2024 | 13:01

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра. Его интересует судьба змей, которых отлавливают в городе.

Только за осень в Пензе зафиксировали несколько таких случаев. 16 сентября гадюку обнаружили на Южной Поляне. А 30 сентября горожанка увидела змею на улице Кижеватова. Пензенские спасатели поймали обоих пресмыкающихся и выпустили в лес.

«Какой раз уже в городе вылавливают ядовитых змей. Непонятно, почему их потом выпускают? Они опасные, укусить могут!» - недоумевает горожанин.

Ответ дали в охотуправлении Министерства охотничьего, лесного хозяйства и природопользования Пензенской области.

В нем говорится, что рептилий в городе отлавливают и выпускают в естественную среду обитания, где они не смогут навредить людям.

«Змеи являются элементом экологической системы. Они поддерживают баланс пищевой цепочки, так как являются и хищниками, и добычей для других животных. Вместе с тем змеи сокращают численность грызунов, которые являются распространителями опасных для здоровья человека болезней», - пояснили в охотуправлении.

Ранее старший лаборант кафедры «Зоология и экология» ПГУ, председатель Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов объяснил, что змеи приближаются к жилищам людей в поисках пищи. Если убрать на даче хлам и избавиться от мышей, территория перестанет привлекать пресмыкающихся.