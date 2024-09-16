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Из жизни

На мусорку на улице Краснова приползла ядовитая змея

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В Пензе в понедельник, 16 сентября, сотрудникам пожарно-спасательного центра пришлось ловить гадюку. Ядовитая змея приползла на контейнерную площадку между школой № 28 и домом № 45 на улице Краснова.

Тревожный сигнал поступил в 12:05 от очевидца.

«Спасатели выехали по указанному адресу, где нашли змею и с помощью специального приспособления поймали ее», - рассказали в ППСЦ.

Никто не пострадал. Гадюку отвезли в лес и выпустили.

Это не первый случай, когда жители Пензенской области встречают на своем пути опасных пресмыкающихся. В прошлом году в Вадинске мужчина поймал двуглавую степную гадюку. На находку обратили внимание зоологи, но ознакомиться с ней уже не смогли: «Горыныча» съели куры.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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