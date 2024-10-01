В Пензе спасатели поймали змею около ТЦ на Кижеватова

В понедельник, 30 сентября, пензенские спасатели получили тревожный сигнал. Горожанка обнаружила змею около торгового центра «Зебра» на улице Кижеватова.
Предположительно, это была гадюка. Сотрудники пожарно-спасательного центра приехали на место и начали отлов.
Поймав змею, они положили ее в банку и отвезли в лесной массив, где выпустили.
Пресмыкающихся на улицах пензенцы видели и раньше. 16 сентября гадюка приползла на контейнерную площадку между школой № 28 и домом № 45 на улице Краснова. Ее тоже отловили и отвезли в лес.
Никто не пострадал.
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