В Пензе спасатели поймали змею около ТЦ на Кижеватова

01.10.2024 | 13:58

В понедельник, 30 сентября, пензенские спасатели получили тревожный сигнал. Горожанка обнаружила змею около торгового центра «Зебра» на улице Кижеватова.

Предположительно, это была гадюка. Сотрудники пожарно-спасательного центра приехали на место и начали отлов.

Поймав змею, они положили ее в банку и отвезли в лесной массив, где выпустили.

Пресмыкающихся на улицах пензенцы видели и раньше. 16 сентября гадюка приползла на контейнерную площадку между школой № 28 и домом № 45 на улице Краснова. Ее тоже отловили и отвезли в лес.

Никто не пострадал.