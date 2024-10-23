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Общество

У военнослужащих появятся новые льготы

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Во вторник, 22 октября, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому военнослужащие, имеющие ребенка-инвалида, будут вне очереди обеспечиваться жильем или жилищной субсидией.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Сейчас такое право предоставляется военным, у которых на иждивении находятся трое и более детей.

Парламентарии предлагают распространить эту норму и на военнослужащих, которые воспитывают одного или двух детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также депутаты поддержали еще один законопроект, касающийся сферы образования.

Сейчас участники специальной военной операции и их дети имеют право поступать без экзаменов на бюджетные отделения вузов по отдельной квоте. Эту льготу предлагается предоставлять детям участников боевых действий на территории России.

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Источник — фото pixabay.com
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