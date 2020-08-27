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Общество

В Пензе приглашают добровольцев на очистку берегов Суры от мусора

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В субботу, 29 августа, в Пензе пройдет экологическая акция «День реки Суры». К участию в ней приглашаются все желающие.

Добровольцы собираются в 11:00 на правом берегу Суры (улица Злобина) у подвесного моста Дружбы. Приветствуются организованные группы участников. При себе следует иметь мешки для мусора и перчатки.

«Цель акции - привлечение внимания общественности к главной водной артерии региона - реке Суре, а также к экологическому состоянию водных ресурсов», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«День реки Суры» стал в Пензе традиционным: в этом году он пройдет в девятый раз. Как правило, акция проводится в сентябре, однако на этот раз было решено сдвинуть срок. Примечательно, что в 2016-м одноименный фестиваль длился целую неделю.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Отличная возможность покидаться друг в друга какашками.

Гость||

за 1000р пойду

Гость||

Каждый труд должен оплачиваться

а так только рабы работают или прихвостни власти мечтающие занять в будущем тёпленькое местечко и потягивать потихоньку от государства.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При себе следует иметь мешки для мусора и перчатки.

«Цель акции - привлечение внимания общественности к главной водной артерии региона - реке Суре, а также к экологическому состоянию водных ресурсов», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Там самая большая проблема что весь правый берег буквально завален битым бутылочным стеклом,при чём мелким. Там нужны проф. пылесосы для сбора стекла ,руками ни кто ни чего не соберёт ,а только может порезаться и занести заразу.Так что пресс-службе и министерству прежде чем объявлять такой сбор следует оторвать задницы от кресел ,выехать на место ,оценить ситуацию и обеспечить добровольцев соответствующими инструментами для сбора мусора.А пока это просто работа министерства для галочки перед выборами.

Гость||

попы придут?

крестный ход будет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 29 августа, в Пензе пройдет экологическая акция «День реки Суры». К участию в ней приглашаются все желающие.
Все желающие - все городские и областные чиновники, а также народные депутаты и кандидаты в губернаторы.

А У Народа подготовка к учебному году и уборка урожая и другие домашние дела!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При себе следует иметь мешки для мусора и перчатки.
Вы вообще оборзели?

Гость||

Приду. Хочу жить в чистом городе, а не засраном. Мешки и перчатки естественно куплю, сумма в 150-200р меня не разорит.

Гость||

Гость писал(a):

Мешки и перчатки естественно куплю, сумма в 150-200р меня не разорит.
Ох ты ж дворник-олегарх!

Гость||

Гость писал(a):

Приду. Хочу жить в чистом городе, а не засраном. Мешки и перчатки естественно куплю, сумма в 150-200р меня не разорит.
Не забудь респиратор от пыли ,метлу и совок ,и не одевай обувь с мягкой подошвой ,там реально все стеклом усыпано и удачи.

Гость||

Гость писал(a):

Каждый труд должен оплачиваться
А это вы сами выдумали или в газетке вычитали?

Гость||

Гость писал(a):

Каждый труд должен оплачиваться

А это вы сами выдумали или в газетке вычитали?

Скрепы держишь?

Гость||

Гость писал(a):

Не забудь респиратор от пыли ,метлу и совок ,и не одевай обувь с мягкой подошвой ,там реально все стеклом усыпано и удачи.
Спасибо.

Гость||

Гость писал(a):

Ох ты ж дворник-олегарх!
Для вас 200 р это много? Неделю на них живете, а на интернет пятисотку отдавать не жалко?

Гость||

Мысли не конкретно применительно к данной ситуации, а вообще.

Удивляет меня менталитет нашего народа. Не всех конечно, но большинства. Есть у нас и люди, которым небезразлично где они живут, они и мусор пойдут убирать, и на речку приедут и очистят берег перед тем как рыбачить и после тоже за собой уберут. Но остальные! Люди, вам нравится жить среди грязи? Почему вы выносите мусор и складываете его за забором, вместо того чтобы дойти до мусорного контейнера? Сколько еще времени нужно чтобы понять, что жить нужно по человечески, а не как свинья?

Имя: Гость
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