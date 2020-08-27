В Пензе приглашают добровольцев на очистку берегов Суры от мусора

27.08.2020 | 10:04

В субботу, 29 августа, в Пензе пройдет экологическая акция «День реки Суры». К участию в ней приглашаются все желающие.

Добровольцы собираются в 11:00 на правом берегу Суры (улица Злобина) у подвесного моста Дружбы. Приветствуются организованные группы участников. При себе следует иметь мешки для мусора и перчатки.

«Цель акции - привлечение внимания общественности к главной водной артерии региона - реке Суре, а также к экологическому состоянию водных ресурсов», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«День реки Суры» стал в Пензе традиционным: в этом году он пройдет в девятый раз. Как правило, акция проводится в сентябре, однако на этот раз было решено сдвинуть срок. Примечательно, что в 2016-м одноименный фестиваль длился целую неделю.