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Общество

Раскрыто число пензенцев - участников СВО, которые станут учителями

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В Пензенской области утвердили программу переобучения участников СВО. Мужчины будут вести уроки в школах.

Об этом во время прямого эфира, организованного ЦУР в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 29 июля, рассказала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова.

Курс переобучения - это 256 академических часов или 68 календарных дней. Программа стартует 1 августа. Пока набрано 9 человек.

«В дальнейшем, я думаю, еще люди присоединятся», - отметила Ольга Клейменова.

В числе требований к участникам переобучения - наличие высшего образования.

Ранее сообщалось, что участники СВО будут вести в школах новый предмет, получивший название «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБиЗР). Он появится в расписании ребят уже с 1 сентября этого года.

Курс ОБиЗР включает и начальную военную подготовку.

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