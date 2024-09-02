Маршрутки № 93 продолжат курсировать вместе с автобусами

02.09.2024 | 18:42

Микроавтобусы никуда не исчезли с маршрута № 93. Какое-то время они будут курсировать между пензенскими микрорайонами Совхоз-Техникум и Засурье наряду с автобусами большой вместимости.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно в понедельник, 2 сентября.

Пензенцы предполагали, что речь идет о замене маршруток автобусами, поэтому удивились, когда, стоя на остановке, увидели и то, и другое. Такая смешанная система для горожан в новинку.

Ранее сообщалось, что в будни на линии станут работать 13 машин большого класса, в выходные - 10.

Интервал движения в часы пик не должен превышать 12 минут. Протяженность маршрута увеличена: если раньше конечной остановкой был аграрный университет, то теперь - Засурье.