Сетевое издание|18+|Понедельник|2 сен 2024|19:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Маршрутки № 93 продолжат курсировать вместе с автобусами

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Микроавтобусы никуда не исчезли с маршрута № 93. Какое-то время они будут курсировать между пензенскими микрорайонами Совхоз-Техникум и Засурье наряду с автобусами большой вместимости.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно в понедельник, 2 сентября.

Пензенцы предполагали, что речь идет о замене маршруток автобусами, поэтому удивились, когда, стоя на остановке, увидели и то, и другое. Такая смешанная система для горожан в новинку.

Ранее сообщалось, что в будни на линии станут работать 13 машин большого класса, в выходные - 10.

Интервал движения в часы пик не должен превышать 12 минут. Протяженность маршрута увеличена: если раньше конечной остановкой был аграрный университет, то теперь - Засурье.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте