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Общество

Синоптики рассказали, какая погода будет в День знаний

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В День знаний, который в 2024 году придется на понедельник, 2 сентября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ученикам, их родителям и педагогам, участвующим в торжественных линейках, зонты не понадобятся - осадков не ожидается. А вот головные уборы окажутся кстати: на улице будет до +27 градусов.

Предшествующая празднику неделя также будет жаркой и солнечной. Причина тому - антициклон, уточнили метеорологи.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в новом учебном году за парты сядут 135 865 школьников, для 12 683 из них звонок прозвенит в первый раз.

Также стало известно, что школы в региональном центре недобирают учеников в 1-е классы. Число детей уменьшается с каждым годом.

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