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Общество

На улице Антонова в Пензе подсветили проблемный участок

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На улице Антонова в Пензе появилось долгожданное освещение. На отрезке от дома № 47 до дома № 5Р установили 13 фонарей. О выполненных работах в понедельник, 26 августа, рассказали в городском управлении ЖКХ.

Место считалось проблемным: узкий тротуар проходит между тыльной кирпичной стеной гаражей и ничем не огороженной проезжей частью.

Территория от ЖК «Сурская ривьера» до детского сада на Антонова, 45а, была погружена в глубокую темноту. Не горели фонари и на муниципальной парковке рядом с домами.

Жители ГПЗ жаловались на мглу в разные инстанции и наконец оказались услышаны.

Этим летом после многочисленных обращений освещение также появилось на улице Долгой, на участке между остановками «Барковка» и «Пристань».

«В планах до конца года - 1-й и 3-й проезды Лобачевского от дома № 113 по улице Калинина до 1-го проезда Лобачевского, 5. Недавно заключили контракт по улице Большой Арбековской. Говорим об отрезке от 1-го Онежского проезда до 1-го Виражного проезда. Этот объект собираемся завершить до декабря», - сообщил о других объектах глава Пензы Александр Басенко.

В целом в 2024 году в Пензе появится 148 новых фонарей.

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Источник — фото Управления ЖКХ г. Пензы
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