Мигрантов хотят лишать гражданства за сексуальные домогательства

Ряд депутатов Госдумы внесет на рассмотрение законопроект о лишении мигрантов российского гражданства за насильственные действия сексуального характера.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
Сейчас приехавшие в Россию иностранцы могут лишиться приобретенного гражданства за преступления террористической и экстремистской направленности, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, а также за распространение фейков о российской армии и совершение преступлений, связанных с диверсионной деятельностью, шпионажем, государственной изменой.
Депутаты предлагают расширить этот перечень. По словам депутата Сергея Миронова, в некоторых российских городах женщины из-за страха перед мигрантами все больше стали бояться по вечерам выходить на улицу.
«Наряду с содержащимися в статье составами небольшой и средней тяжести предлагается включить совершение любого насильственного действия или понуждение к действиям сексуального характера», - говорится в пояснительной записке.
В Пензе областное следственное управление СКР проводит проверку информации о действиях гражданина Узбекистана, который 3 августа якобы настойчиво предлагал девочкам пойти к нему домой.
Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в Пензе. Речь идет о приезжих молодых людях, которые приставали к девочкам в Детском парке.