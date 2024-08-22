Мигрантов хотят лишать гражданства за сексуальные домогательства

22.08.2024 | 08:49

Ряд депутатов Госдумы внесет на рассмотрение законопроект о лишении мигрантов российского гражданства за насильственные действия сексуального характера.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Сейчас приехавшие в Россию иностранцы могут лишиться приобретенного гражданства за преступления террористической и экстремистской направленности, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, а также за распространение фейков о российской армии и совершение преступлений, связанных с диверсионной деятельностью, шпионажем, государственной изменой.

Депутаты предлагают расширить этот перечень. По словам депутата Сергея Миронова, в некоторых российских городах женщины из-за страха перед мигрантами все больше стали бояться по вечерам выходить на улицу.

«Наряду с содержащимися в статье составами небольшой и средней тяжести предлагается включить совершение любого насильственного действия или понуждение к действиям сексуального характера», - говорится в пояснительной записке.

В Пензе областное следственное управление СКР проводит проверку информации о действиях гражданина Узбекистана, который 3 августа якобы настойчиво предлагал девочкам пойти к нему домой.

Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в Пензе. Речь идет о приезжих молодых людях, которые приставали к девочкам в Детском парке.