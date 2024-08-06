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Общество

Приставал: глава СКР инициировал проверку мигранта в Пензе

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В Пензе проведут проверку по информации о противоправных действиях гражданина Узбекистана, который 3 августа якобы приставал к девочкам и настойчиво предлагал им пойти к нему домой.

Кроме того, утверждается, что долгое время мигрант преследовал местных жительниц и наблюдал за ними через окна квартир.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки - о ее результатах», - сообщили в информационном центре СК РФ.

О подозрительном незнакомце в минувшие выходные рассказали бдительные пензенцы, живущие на ГПЗ. По их словам, мужчина зазывал посетителей детской площадки, гулял по школьному стадиону. Также его замечали возле дома № 47 на улице Антонова, вблизи «Атака» и ЖК «Квартет».

Утром 4 августа пензенцы сообщили, что иностранца задержали около ул. Измайлова, 62, и передали полиции. В пресс-службе областного УМВД России уточнили, что в отношении него составили административный материал по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ее санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 000 до 2 500 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

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