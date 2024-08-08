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Криминал

Кричат «кс-кс»: следком изучит поведение приезжих в Детском парке

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в Пензе, сообщили в СКР в четверг, 8 августа.

«В социальных медиа сообщается, что в одном из парков города приезжие систематически совершают противоправные действия в отношении несовершеннолетних девочек. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится процессуальная проверка», - пояснили в следкоме.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Игнатенкову для установления всех обстоятельств случившегося возбудить уголовное дело и представить доклад.

Вечером 7 августа в пензенской группе во «ВКонтакте» и в одном из местных каналов в Telegram появилось сообщение, что в Детском парке (чаще его называют Ульяновским) к девочкам пристают молодые люди: «Ходят люди другой национальности по Ульяновскому парку. Они лезут к несовершеннолетним и называют нас, образно говоря, распущенными. Кричат девочкам «кс-кс», как кошкам. Пытаются нас таким образом подозвать к себе. Это повторяется уже не первый день! 3-й день подряд ходят по парку и лезут к нам. Угрозы полицией их не пугают».

К посту приложено короткое видео, на котором запечатлены три молодых человека.

6 августа председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю областного СУ СК России провести проверку по информации о противоправных действиях гражданина Узбекистана, который 3 августа якобы приставал к девочкам в Пензе и настойчиво предлагал им пойти к нему домой. Кроме того, утверждается, что долгое время мигрант преследовал местных жительниц и наблюдал за ними через окна квартир.

О подозрительном незнакомце в минувшие выходные рассказали бдительные пензенцы, живущие на ГПЗ. По их словам, мужчина зазывал посетителей детской площадки, гулял по школьному стадиону. Также его замечали возле дома № 47 на улице Антонова, вблизи «Атака» и ЖК «Квартет».

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