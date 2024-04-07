Провал асфальта на ул. Бутузова захватывает проезжую часть

07.04.2024 | 10:23

На улице Бутузова асфальт провалился не только в пешеходной зоне. Дефект постепенно распространяется и на проезжую часть. Жители Пензы боятся, что случится ЧП: во внезапно разверзшуюся яму рухнет автомобиль.

«Построенная дорога по Бутузова по пешеходной линии провалилась. Сейчас этот провал огородили ленточками и ходить там нельзя! Когда будут проведены ремонтные работы?» - поинтересовалась горожанка в комментариях к посту в телеграм-канале главы города Александра Басенко.

Представитель управления капитального строительства сообщил, что покрытие планируют восстановить в течение апреля-мая при условии, что погода будет благоприятной для такого рода работ.

«Это, конечно, здорово. Но за два месяца может случиться трагедия! Просто обвалится дорога, и какая-нибудь машина провалится в яму! Какой апрель, май? Это устранять срочно нужно!» - возразила Евгения.

Представитель управления напомнил, что провалы засыпали щебнем. Ответ пензячку не удовлетворил.

«Вы говорите про первый провал, который был не столь масштабный, как на моих фото. Хорошо видно, что провал настолько сильный, что пешеходный участок держится на одном бордюрном камне. Далее идет проезжая часть, по которой интенсивно едут тяжелые машины. Провал уходит и на дорогу. Повторяю: скоро произойдет трагическое обрушение, и может упасть в яму машина. Плюс там интенсивно течет вода, она и размывает грунт!» - обратила внимание женщина.

Ранее сообщалось, что подрядчику, который строил дорогу и пешеходную зону на улице Бутузова, направили претензию. Кроме того, место провала должны были обследовать сотрудники управления капитального строительства.

Дорогу на Бутузова сдали весной прошлого года.