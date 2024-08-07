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Общество

Белозерцеву, Шпигелям и соответчикам придется возместить 8,1 млрд

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Экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе ГК «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, руководителю ОАО «Фармация» Антону Колоскову и 5 фармацевтическим компаниям все-таки придется в солидарном порядке возместить 8 млрд 158 млн 102 тыс. 85 рублей 59 копеек в госказну.

Изменить решение Октябрьского суда по иску Генпрокуратуры РФ, принятое в январе этого года, не удалось, оно вступило в силу 2 августа.

Суть дела, которое вела судья Екатерина Шмонина, в заключенных за несколько лет контрактах с медицинскими учреждениями на поставку лекарств на общую сумму 9 млрд 913 млн 729 тыс. 330 рублей. Генпрокуратура посчитала, что они были оформлены с нарушением антикоррупционного законодательства, поэтому деньги необходимо взыскать в доход государства.

В качестве третьего лица выступало региональное министерство здравоохранения. Заседания проводились в закрытом режиме. Ответчики с предъявленными к ним требованиями не согласились. Тем не менее со всех фигурантов было решено взыскать 8,1 млрд рублей.

​«Эта сумма получена ими в результате нарушения установленных законодательством о противодействии коррупции запретов при заключении и исполнении государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области с мая 2015 года по март 2021 года», - уточнили тогда в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Со стороны Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, ОАО «Фармация», ООО «БиоСамарФарм» были поданы жалобы, а заместитель Генерального прокурора РФ принес представление.

«По результатам их рассмотрения коллегия по гражданским делам вынесла определение, которым решение Октябрьского районного суда г. Пензы оставлено без изменения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда 7 августа.

Всех вышеназванных лиц объединяет также уголовное дело, которое рассматривалось в Москве.

Борис Шпигель и Антон Колосков ранее заявили, что, по их мнению, Генпрокуратура подала иск в Октябрьский суд на основании засекреченных материалов уголовного дела, которые не должны были передаваться в качестве доказательств.

По данным следствия, с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Борис и Евгения Шпигели, а также Антон Колосков через посредников передали Ивану Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей за покровительство при заключении контрактов на поставку лекарств в медучреждения.

Ивана Белозерцева признали виновным и приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 450 млн рублей, Бориса Шпигеля - к 11 годам заключения в колонии того же типа и аналогичному штрафу.

Евгении Шпигель назначили наказание в виде 8,5 года колонии общего режима и штрафа в размере более 150 млн рублей, Антону Колоскову - 8,5 года колонии строгого режима и штрафа в размере более 60 млн, Федотову и Маркову - 7,5 года колонии строгого режима.

Приговор по этому делу еще не вступил в силу.

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