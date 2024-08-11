В управлении ЖКХ прояснили судьбу деревьев у памятника Первопоселенцу

11.08.2024 | 15:28

Жительницу Пензы Ларису волнует судьба деревьев, растущих рядом со смотровой площадкой у памятника Первопоселенцу.

«Все деревья опять вырубят, закрывающие вид, как на Западной?» - спросила женщина в телеграм-канале главы города Александра Басенко.

На обращение отреагировал представитель Управления ЖКХ Пензы.

«В ходе работ по благоустройству территории рядом с монументом «Первопоселенец» вырубка деревьев не предусмотрена», - успокоили пензячку.

Ранее сообщалось, что территорию возле памятника готовятся обновить. Там сделают архитектурную подсветку, установят новые урны, скамейки, уличные светильники.

Кроме того, гербы с ограждения смотровой площадки отреставрируют. Их уже убрали. Теперь проемы закрывают кресты из красного скотча.