Новую развязку на ГПЗ хотят открыть официально

09.08.2024 | 19:05

Новую кольцевую развязку на пересечении улиц Антонова и Измайлова в Пензе будут официально открывать. От этом сообщается на странице работавшей над проектом строительной компании в соцсети «ВКонтакте».

«Планируется ли торжественное открытие обновленной развязки? По мнению представителей региональной власти, стоит официально открыть объект, хотя реконструируемый участок дороги и не выводился из эксплуатации и использовался горожанами почти на всем протяжении строительства. Просто многие жители Пензы так ждали завершения работ и так пристально следили за переменами на кольце, что есть смысл торжественно перерезать ленточку. Сделать это намечается в 20-х числах августа», - говорится в посте компании.

Объект сдают раньше намеченного срока. Поток машин здесь теперь движется без затруднений, отмечал глава Пензы Александр Басенко.

Площадь и протяженность перекрестка увеличились. Движение регулируется не светофорами, а с помощью разметки и дорожных знаков.

Остался только один автоматический регулировщик - для проезда автомобилей с улицы Антонова на Новоказанскую. «Но и он, скорее всего, не понадобится, когда проезжая часть по улице Измайлова от кольца до моста им. Капашина будет расширена до 6 полос», - указали в строительной компании.

Ранее сообщалось, что новая развязка на трассе М-5, которую по контракту должны закончить в ноябре 2025 года, но обещали открыть уже в июне 2024-го, не эксплуатируется. «Сроки открытия развязки пока не определены. Идет процесс оформления документов для сдачи объекта в эксплуатацию», - пояснил представитель управления капитального строительства 7 августа.