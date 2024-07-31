Сетевое издание|18+|Среда|31 июл 2024|18:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Из Пензенской области выдворят 8 мигрантов, нарушивших закон

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сотрудники силовых структур проверили иностранцев, имеющих работу, на причастность к нарушениям закона. Об этом рассказали в УФСБ России по Пензенской области.

Сотрудники ведомства вместе с коллегами из полиции и Росгвардии посетили места, где живут и работают гости из ближнего зарубежья, и проверили более 120 человек.

Во время рейда было выявлено 9 нарушений миграционного законодательства. По итогам проверки суд вынес решение о выдворении 8 иностранцев за пределы Российской Федерации. Причиной стало их незаконное нахождение в стране.

17 июля рейд по местам пребывания мигрантов, получивших гражданство РФ, провели военные следователи. Они нашли 7 бывших иностранцев, которые не встали на воинский учет.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Пензенскую область в числе регионов, где регистрируется значительное число преступлений, совершенных мигрантами.

В среду, 31 июля, депутаты Госдумы предложили Правительству РФ разрешить размещать выдворяемых мигрантов в спецприемниках МВД и синхронизировать информационные системы в сфере миграционного учета. За постановление проголосовали единогласно, сообщает «Парламентская газета».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте