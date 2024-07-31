Из Пензенской области выдворят 8 мигрантов, нарушивших закон

31.07.2024 | 14:38

Сотрудники силовых структур проверили иностранцев, имеющих работу, на причастность к нарушениям закона. Об этом рассказали в УФСБ России по Пензенской области.

Сотрудники ведомства вместе с коллегами из полиции и Росгвардии посетили места, где живут и работают гости из ближнего зарубежья, и проверили более 120 человек.

Во время рейда было выявлено 9 нарушений миграционного законодательства. По итогам проверки суд вынес решение о выдворении 8 иностранцев за пределы Российской Федерации. Причиной стало их незаконное нахождение в стране.

17 июля рейд по местам пребывания мигрантов, получивших гражданство РФ, провели военные следователи. Они нашли 7 бывших иностранцев, которые не встали на воинский учет.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал Пензенскую область в числе регионов, где регистрируется значительное число преступлений, совершенных мигрантами.

В среду, 31 июля, депутаты Госдумы предложили Правительству РФ разрешить размещать выдворяемых мигрантов в спецприемниках МВД и синхронизировать информационные системы в сфере миграционного учета. За постановление проголосовали единогласно, сообщает «Парламентская газета».