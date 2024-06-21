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Общество

Терновку и Окружную отказались связывать маршрутом № 54

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Вносить изменения в уже утвержденную схему маршрута № 54 не станут, несмотря на просьбы пензенцев. Об этом представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи заявил на странице ведомства во «ВКонтакте».

С 1 июля автобус, который сейчас соединяет Арбековскую Заставу и аэропорт, направят на улицу Перспективную к базе «О’РЭХТ», доезжать до прежней конечной он больше не будет.

Ознакомившись с новым планом, один из пензенцев предложил пустить машины еще дальше по Перспективной - за новый мост, к Тепличному или даже до Окружной. Так решилась бы многолетняя проблема отсутствия прямой связи между Окружной и Терновкой.

«С Терновки удобнее будет ездить туда без пересадки. На 40 лет Октября станция есть, откуда уезжают на пригороде и межгороде в направлении Тамбова и Саратова, да и людям с тех районов удобно было бы добираться элементарно на рынок в Гидрострое, до аэропорта, летом - дачные маршруты», - перечислил он.

Однако мечте мужчины и многих других жителей 2 микрорайонов не суждено сбыться. В минцифры пояснили, что схема окончательная и изменению не подлежит.

«Маршрут № 54 направлен на ул. Перспективную по многочисленным просьбам жителей. На ул. Перспективной оборудовано место для разворота», - ответили пензенцу.

«А в чем проблема его направить дальше и спросить жителей и сделать еще лучше? Они [автобусы] все равно ездят за мост на газовую заправку», - продолжил стоять на своем горожанин. Но больше ответов не последовало.

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