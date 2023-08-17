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Общество

В Пензенское водохранилище выпустили 9 000 мальков стерляди

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В Сурское водохранилище выпустили 9 000 мальков стерляди - рыбы, внесенной в Красные книги РФ и Пензенской области.

Об этом рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Пензы Александр Басенко. Он уточнил: эта мера стала компенсацией после работ в водоохранной зоне - строительства ливневой канализации на улице Бутузова. Как правило, в таких случаях чаще выпускают стерлядь, но бывает, что для зарыбливания используются толстолобик, амур, сазан.

«Молодь довольно крупная, весом от трех до пяти граммов. Ее вырастили специально по договору с управлением капитального строительства в одном из рыбохозяйств Самарской области. До места выпуска мальков доставили в специальных контейнерах с водой, насыщенной кислородом. Чтобы рыба хорошо пережила дорогу, туда дополнительно добавляли немного соли. Перед выпуском контейнеры «промыли» - закачали немного местной воды для выравнивания температуры. Ведь выпуск в новую среду обитания не должен стать для стерлядок температурным стрессом», - описал глава Пензы процесс.

Прежде чем выпустить мальков в естественную среду обитания, отдельных особей осмотрели и взвесили. Затем всех отправили в Сурское водохранилище поддерживать необходимый баланс популяции.

Александр Басенко напомнил, что вылов стерляди в России целиком запрещен в Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах. За нарушение предусмотрены как солидный штраф, так и уголовное наказание.

В июне сотрудники регионального минсельхоза выпустили в Пензенское (Сурское) водохранилище еще почти 20 тысяч мальков стерляди.

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Источник — фото vk.com/id705094680
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