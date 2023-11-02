В Сурское водохранилище выпустили почти 10 000 мальков стерляди

02.11.2023 | 07:51

Специалисты продолжают зарыбление главного водоема Пензенской области. На этот раз в нем вновь поселилась краснокнижная стерлядь.

9,9 тысячи мальков выпустили в Сурское водохранилище сотрудники регионального министерства сельского хозяйства и представители Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству во вторник, 31 октября.

Как пояснили в пресс-службе минсельхоза, запуск рыбьей молоди - это компенсационное мероприятие. На этот раз оно проведено за счет средств ООО «ДСУ» и «Автодорога», проводивших работы в водоохраной зоне.

Зарыбление Пензенского водохранилища ведется регулярно. Так, в июне сотрудники регионального минсельхоза запустили в Сурское водохранилище почти 20 тысяч мальков стерляди, а в августе поселили еще 9 тысяч особей молоди этой рыбы.

17 октября в водоем выпустили 52 тысячи мальков-сеголеток толстолобика, выращенных в Колышлейском районе.