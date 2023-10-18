В Сурское водохранилище запустили 52 тысячи мальков толстолобика

18.10.2023 | 14:02

Во вторник, 17 октября, в Пензенское водохранилище выпустили 52 тысячи мальков-сеголеток толстолобика.

Мальков вырастили в рыбном хозяйстве в Колышлейском районе. Там же разводят карпов, толстолобиков, белого амура.

Как пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, это компенсационное мероприятие, связанное с работой предприятий в водоохранной зоне.

В июне сотрудники регионального минсельхоза запустили в Пензенское (Сурское) водохранилище почти 20 тысяч мальков стерляди - рыбы, внесенной в Красные книги РФ и Пензенской области, а в августе поселили еще 9 тысяч особей молоди этой рыбы.

Согласно рекомендациям специалистов в этом году в Пензенской области допускается выпустить 558 400 штук толстолобика и 129 820 штук стерляди. Таким образом, разрешенный объем по первому виду рыб исполнен на 11,7%, второго - на 44,2%.

В 2024 году работа будет продолжена, добавили в пресс-службе министерства.