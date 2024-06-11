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Общество

В Пензе отменили авиашоу на День города

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Авиашоу, которое планировали устроить 12 июня над Соборной площадью в Пензе, не состоится. Об этом накануне праздника сообщила городская администрация со ссылкой на руководителя пилотажной группы «Крылья» Федерации авиации общего назначения России.

Причина - неблагоприятные погодные условия.

«При установившейся в регионе температуре наружного воздуха и низкой высоте полета возникает риск перегрева двигателя самолета. Решение об отмене авиашоу принято для обеспечения безопасности жителей и гостей города, принимающих участие в праздничных мероприятиях у Спасского кафедрального собора», - предупредила мэрия.

Программа должна была включать выполнение демонстрационного полета авиационной группой в составе 3 самолетов. Шоу стоимостью[389169} 350 тысяч рублей планировали начать одновременно с парадом флагов, который запланирован на Соборной площади в 10:30.

«Флаг России развернут и на земле, и на небе», - отмечала ранее начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Из-за антициклона в Пензенской области стоит жаркая и сухая погода. Днем 12 июня, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 34 градусов.

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