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Из жизни

Пензенцы недовольны незавершенным ремонтом ул. Попова

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Жителей микрорайона Западная Поляна в Пензе возмутил незавершенный ремонт пешеходной зоны на улице Попова.

Участок тротуара ждет укладки асфальта с осени. Сейчас на нем щебень, ходить по которому многим тяжело.

Пензенцы недовольны незавершенным ремонтом ул. Попова

«Когда закончится это безобразие на улице Попова? Работы по замене асфальта на тротуарах начаты еще в ноябре и до сих пор не закончены! Передвигаться по ним можно с большим трудом. А как быть мамам с колясками или пожилым людям? Просим ответственных лиц и организации обратить на данную проблему пристальное внимание и принять меры по благоустройству данной территории», - написал участник районной группы в соцсети «ВКонтакте».

Пензенцы недовольны незавершенным ремонтом ул. Попова

К посту прикреплены фотографии незаасфальтированного участка. Путь местным жителям осложняет и большая лужа, появившаяся на стыке старого и нового дорожного полотна.

На обращение ответил представитель управления ЖКХ.

«Работы по ремонту улицы Попова еще не завершены. Окончание работ намечено на начало мая», - пояснил он.

К ремонту приступили в середине сентября прошлого года. Дорогу расширять не стали, только демонтировали бордюрный камень и положили свежий асфальт. Затем специалисты приступили к обустройству тротуаров. Закончить процесс собирались к концу года.

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Источник — фото группы «Подслушано Западная Поляна»
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