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Общество

На операцию в Пензу из Саратова самолетом доставили новорожденного

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В четверг, 15 сентября, самолет санитарной авиации экстренно доставил в Пензу из Саратова ребенка трех суток от роду.

Малыш родился 12 сентября в перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы № 1. Из-за врожденного порока сердца его состояние с момента появления на свет было тяжелым, потребовалась искусственная вентиляцию легких.

Новорожденного решили эвакуировать в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ, расположенный в Пензе.

Самолет АН-2-ТВС с ребенком на борту вылетел с саратовского аэродрома «Аэроклуб им. Ю. А. Гагарина ДОСААФ».

«Специалисты авиамедицинской бригады Саратовской областной детской клинической больницы экстренно доставили пациента со сложным врожденным пороком сердца на территорию базы санитарной авиации в Пензенской области, откуда каретой скорой помощи перевезли в профильное учреждение здравоохранения. В настоящее время мальчик готовится к экстренному оперативному вмешательству», - сообщили в Министерстве здравоохранения Саратовской области.

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Источник — фото ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница»
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Гость||

Здоровья малышу, а врачам успехов!

Гость||

Толстопятые примазываются к федеральному центру. Мило.

Гость||

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