На операцию в Пензу из Саратова самолетом доставили новорожденного

15.09.2022 | 16:12

В четверг, 15 сентября, самолет санитарной авиации экстренно доставил в Пензу из Саратова ребенка трех суток от роду.

Малыш родился 12 сентября в перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы № 1. Из-за врожденного порока сердца его состояние с момента появления на свет было тяжелым, потребовалась искусственная вентиляцию легких.

Новорожденного решили эвакуировать в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ, расположенный в Пензе.

Самолет АН-2-ТВС с ребенком на борту вылетел с саратовского аэродрома «Аэроклуб им. Ю. А. Гагарина ДОСААФ».

«Специалисты авиамедицинской бригады Саратовской областной детской клинической больницы экстренно доставили пациента со сложным врожденным пороком сердца на территорию базы санитарной авиации в Пензенской области, откуда каретой скорой помощи перевезли в профильное учреждение здравоохранения. В настоящее время мальчик готовится к экстренному оперативному вмешательству», - сообщили в Министерстве здравоохранения Саратовской области.