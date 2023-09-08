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Общество

Электросамокаты: когда придется замедляться до скорости пешехода

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В Пензе внесли изменения в порядок пользования общественными территориями при передвижении на арендуемых электросамокатах. Соответствующее постановление глава города Александр Басенко подписал 4 сентября.

Так, в параграфах, посвященных характеристике транспортного средства, оговорили, что его масса не должна превышать 35 кг, а максимальная конструктивная скорость - 25 км/ч.

Владельцам пунктов проката вменили в обязанность своими силами и за свой счет доводить до пользователей требование соблюдать меры предосторожности при участии в дорожном движении, в том числе замедляться «до скорости, не превышающей скорость движения пешеходов (или спешиваться) при движении по тротуару, пешеходной дорожке или в пределах пешеходных зон (включая велосипедные дорожки, находящиеся в пешеходных зонах), если движение электросамокатов подвергает опасности или создает помехи для движения пешеходов».

Кроме того, хозяин пункта проката обязан обеспечить:

- автоматическое снижение максимальной скорости электросамокатов до 20 км/ч в жилых и велосипедных зонах, во дворах;

- исправную работу передней фары (или фонаря) белого цвета, а также наличие на самокатах катафотами: белого - спереди, оранжевого или красного - по бокам, красного - сзади.

Сам водитель в темное время суток или в условиях плохой видимости должен использовать «предметы со световозвращающими элементами».

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