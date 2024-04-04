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Общество

В Нижнеломовском районе большая вода пришла в 117 домовладений

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В двух районах Пензенской области - Нижнеломовском и Сердобском - паводковая ситуация в этом году самая неблагоприятная по сравнению с другими муниципальными образованиями региона.

В Нижнеломовском районе сохраняется опасность подъема уровня воды в реке Ломовке. По состоянию на 18:00 среды, 3 апреля, он был 3,8 м.

В Нижнеломовском районе большая вода пришла в 117 домовладений

Об этом сообщил в телеграм-канале глава района Николай Уракчеев.

В Нижнеломовском районе большая вода пришла в 117 домовладений

Он перечислил затопленные территории: в Нижнем Ломове - 59 домовладений, в селе Пешая Слобода - 39, в Норовке - 12, в Верхнем Ломове - 7.

С начала апреля по Нижнему Ломову курсирует автомобиль МЧС, оснащенный громкоговорителем. Через него население информируют о приближении уровня воды в Ломовке к критическому.

В Сердобском районе ситуация частично стабилизировалась. 1 апреля местные жители сообщали о локальных подтоплениях домов и участков, а сейчас вода перестала прибывать.

В Нижнеломовском районе большая вода пришла в 117 домовладений

«В настоящее время уровень воды в реке Сердобе находится на отметке 5 метров 5 сантиметров. Паводковая обстановка остается стабильной с вечера 1 апреля», - написал в мессенджере глава района Александр Бедикин.

Специалисты прогнозируют пик паводка на эту неделю.

Фото № 4 - телеграм-канал Александра Бедикина.

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Источник — фото № 1, 2, 3 Telegram-канал Николая Уракчеева
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