В Кузнецке владельцам собак предложат присылать фото питомцев

29.03.2024 | 09:56

В четверг, 28 марта, в Кузнецке прошло заседание экологического совета. Одной из актуальных проблем, рассмотренных на нем, стали безнадзорные собаки. Точнее, паспортизация животных, у которых есть владельцы.

Такую идею глава города Сергей Златогорский высказал в феврале. Теперь она начнет воплощаться в жизнь. Волонтеры создадут ресурс, куда добросовестные хозяева собак могут внести данные о питомцах: кличка, порода, адрес хозяина с приложением фотографии животного.

«Это поможет понять, что у животного есть владелец», - пояснили в администрации Кузнецка.

Кроме того, участники экосовета предложили волонтерам совершить подворный обход, во время которого раздать владельцам собак листовки с рекомендациями по содержанию домашних животных.

Жалобы на безнадзорных псов поступают от кузнечан постоянно. 18 января в Сети появилось видео, на котором стая агрессивно облаивает школьника. Испуганному ребенку удалось скрыться от озлобленных животных за оградой. По словам пользователей, та же стая напала на мужчину, его выручили другие горожане, которые отогнали собак.

Через несколько дней выяснилось, что с организацией, заключившей договор на отлов, неправильно оформлены документы, поэтому она не может начать работу. Ее руководитель находится за границей и не выходит на связь. В связи с этим Сергей Златогорский предложил разорвать отношения с подрядчиком.