Сетевое издание|18+|Понедельник|5 фев 2024|20:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецке предложили выдать собакам паспорта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Главе Кузнецка Сергею Златогорскому кажется хорошей идея «паспортизировать» собак в городе. Такое предложение он внес на совещании в администрации в понедельник, 5 февраля.

Займутся работой в том числе студенты, будущие ветеринары.

«Ребята там учатся толковые, значит, надо сделать типа волонтерского отряда из них», - предложил Златогорский.

Предполагается, что в городе создадут ресурс, куда владельцы собак внесут данные о своем питомце (кличку, породу, адрес хозяина) и его фото.

«Добросовестные люди вот так могут поступить. И плюс по теплу подворовый обход практиковать с раздачей каких-то листовок и фиксация, опрос: «У вас собачка живет? А можно на нее глянуть? А можно ее сфотографировать?» - объяснил глава города.

По его словам, такая работа поможет властям понять, где собаки с владельцем, а где бездомные. Специалисты по отлову станут сверяться с созданной базой и будут знать, с каким именно животным имеют дело.

«Эту тему надо продумать. Это одно из направлений [работы] экологического совета», - заключил Златогорский.

Проблема бездомных собак в городе острая. Кузнечане часто жалуются на агрессивных псов, не дающих прохода детям и взрослым. 18 января в Сети появилось видео, на котором стая из примерно десяти особей агрессивно облаивает школьника, испуганному ребенку удалось скрыться от озлобленных животных за оградой. По словам пользователей, та же стая напала на мужчину, его выручили другие горожане, которые отогнали псов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте