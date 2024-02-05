В Кузнецке предложили выдать собакам паспорта

05.02.2024 | 16:05

Главе Кузнецка Сергею Златогорскому кажется хорошей идея «паспортизировать» собак в городе. Такое предложение он внес на совещании в администрации в понедельник, 5 февраля.

Займутся работой в том числе студенты, будущие ветеринары.

«Ребята там учатся толковые, значит, надо сделать типа волонтерского отряда из них», - предложил Златогорский.

Предполагается, что в городе создадут ресурс, куда владельцы собак внесут данные о своем питомце (кличку, породу, адрес хозяина) и его фото.

«Добросовестные люди вот так могут поступить. И плюс по теплу подворовый обход практиковать с раздачей каких-то листовок и фиксация, опрос: «У вас собачка живет? А можно на нее глянуть? А можно ее сфотографировать?» - объяснил глава города.

По его словам, такая работа поможет властям понять, где собаки с владельцем, а где бездомные. Специалисты по отлову станут сверяться с созданной базой и будут знать, с каким именно животным имеют дело.

«Эту тему надо продумать. Это одно из направлений [работы] экологического совета», - заключил Златогорский.

Проблема бездомных собак в городе острая. Кузнечане часто жалуются на агрессивных псов, не дающих прохода детям и взрослым. 18 января в Сети появилось видео, на котором стая из примерно десяти особей агрессивно облаивает школьника, испуганному ребенку удалось скрыться от озлобленных животных за оградой. По словам пользователей, та же стая напала на мужчину, его выручили другие горожане, которые отогнали псов.