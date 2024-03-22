Кузнечан предупредили о запуске электросирен

22.03.2024 | 16:10

В понедельник, 25 марта, в Кузнецке проведут комплексную проверку систем централизованного оповещения населения с запуском электросирен.

Местная администрация призвала горожан сохранять спокойствие.

В Пензе аналогичная проверка была 6 марта. Событие анонсировалось, чтобы избежать паники среди населения, поэтому многие ждали сигнала, поглядывая на часы. Однако половина горожан ничего не слышали.

Отвечая на жалобы, представитель администрации Пензы сообщил, что «информация от жителей города о работе системы оповещения в разных районах областного центра передана сотрудникам управления ГОЧС для принятия мер реагирования».

До этого системы оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!» проверяли 4 октября. С 10:40 до 10:43 должны были работать электрические, электронные сирены и акустические громкоговорители. Тогда тоже большинство пензенцев не услышали звука либо он был на грани восприятия.