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Общество

В Пензенской области проверят системы оповещения

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В Пензенской области во вторник, 5 марта, и в среду, 6-го числа, пройдут командно-штабные учения. Во время них отработают действия по ликвидации последствий ЧС, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Речь о весеннем половодье и природных пожарах. Готовиться к ним будут во всех муниципальных образованиях.

«6 марта около 10:40 пройдет проверка систем оповещения и информирования населения с запуском электросирен, громкоговорителей и замещением эфира на телеканалах», - предупредили в МЧС.

Жителей области просят сохранять спокойствие и не мешать работе оперативных служб.

В Пензе функционирует система оповещения, введенная в эксплуатацию в 1974 году. В наличии 77 сирен, из которых 27 запускаются централизованно с рабочего места оперативного дежурного ЕДДС, 50 - автоматизированным способом.

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Источник — фото МЧС России
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