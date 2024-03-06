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Общество

Половина пензенцев снова не услышала электросирены

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Половина жителей Пензы снова не услышала электросирен, которые запускали в среду, 6 марта, в 10:40 в рамках проверки систем оповещения.

Событие анонсировалось, чтобы избежать паники среди населения, поэтому многие горожане ждали сигнала, поглядывая на часы, а затем поделились комментариями.

Люди отметили, что, находясь дома с закрытыми окнами, ничего не слышали: «Такую сирену услышит только тот, кто ждет и заранее откроет окно», «Тихо, но если прислушиваться - слышно», «Вообще где-то еле-еле доносится. Заводской район», «Кулакова было плохо слышно в квартире», «На Шуисте тоже плохо слышно», «Карла Макса - практически не слышно. Если б не знали и не прислушались, не услышали бы», «ГПЗ, с закрытыми окнами и с включенным телевизором не услышала», «Арбеково у Берлина, на улице слышно в отдалении. В квартире вряд ли услышишь», «В Терновке слышно только было при открытых окнах», «Заря слышно очень хорошо, но если окна открыты. А с закрытыми и если делами занимаешься, то ничего не слыхать. Но это пластиковые окна, они заглушают звуки», «Кирова, при закрытом окне не услышал. У кого открыто, слышно очень тихо, легко пропустить».

Пензенцы из одних и тех же районов, видимо проживающие в их разных частях, оставили разные отклики.

Так, о том, что не услышали обещанных сирен, написали жители Западной Поляны, Арбекова, в том числе дальнего, проспекта Победы, Терновки, ГПЗ, Севера, центра, Заводского района, Бугровки, Маяка, Тепличного, Кривозерья, Шуиста.

В то же время указали, что сирены звучали громко, пензенцы из того же Заводского, с Южной, Западной, ул. Лермонтова, 8 Марта, Кирова, Суворова, из района автовокзала, Ахун.

В телеграм-канале PenzaInform проводится опрос, где люди сообщают, услышали ли они сирены. На 11:40 6 марта участие в нем приняли 1 500 человек. Вариант «Да» выбрали 48%, «Да, но с трудом, потому что ждал(а)» - 6%, «Нет» - 47%.

4 октября в Пензенской области также проводилась комплексная проверка систем оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!». С 10:40 до 10:43 должны были работать электрические, электронные сирены и акустические громкоговорители. Однако большинство пензенцев сирен не услышали либо звук был на грани слышимости.

На претензии тогда ответил представитель пресс-службы мэрии. Он пояснил: «В связи с реконструкцией региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Пензенской области не во всех районах города было слышно сирены. Не волнуйтесь, после завершения работ будет проведена повторная проверка систем оповещения».

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