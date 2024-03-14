Пензенцев предупредили о новом «апокалипсисе» на въезде в Терновку

14.03.2024 | 11:51

Реконструкция улицы Ново-Терновской продолжится с наступлением тепла. Об этом на брифинге, состоявшемся в четверг, 14 марта, рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Минувшей осенью перекрытие участка Ново-Терновской на въезде в Пензу спровоцировало огромные пробки и, как следствие, недовольство водителей и пассажиров, которые были вынуждены в них простаивать. Сложившуюся ситуацию назвали «терновским апокалипсисом».

«Все говорят: ой, проблемы, пробки. Нужно просто набраться терпения и ждать. Мы сейчас там положили где два слоя асфальта, где один. Создали твердое основание для проезда транспорта. Когда наступят положительные температуры, положим тротуары», - поделился Гришаев планами.

По его мнению, уже в июне будет готов участок четырехполосной дороги до улицы Алой.

«Тогда бы я спросил: ну что, стоит это пробок и стараний? Для того и делаем, чтобы не было пробок. Но Старика Хоттабыча нет, и все идет постепенно», - завершил тему министр.