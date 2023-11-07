Терновский апокалипсис: водители застряли в пробке на окраине Пензы

07.11.2023 | 09:20

Во вторник, 7 ноября, водители встали в пробке, так как улицу Ново-Терновскую не открыли после ремонта.

Многочисленные жалобы автомобилистов распространились в соцсетях. Дорожную ситуацию окрестили терновским апокалипсисом.

«Обещали открыть Ново-Терновскую 5-го и как всегда … (обманули. - Прим. ред.). Сегодня уже 7-е, дорога по-прежнему перекрыта. Из Спутника с утра пробки просто грандиозные», - возмутились пензенцы.

Ранее сообщалось, что улица будет перекрыта с 0:00 4 ноября до 23:00 5-го. Для проезда оказался недоступен отрезок между улицами Соборной и Алой.

В пресс-службе регионального минстроя сетевому изданию «ПензаИнформ» пояснили, что подрядчик вовремя не завершил работы, поскольку ему помешала плохая погода.

«В течение дня работы будут продолжаться. Улицу для проезда откроют к 21:00», - добавили в минстрое.