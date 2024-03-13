В Пензенской области предложили увеличить маткапитал вдвое

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий увеличить размер материнского капитала для регионов с низким суммарным коэффициентом рождаемости. В их число вошла и Пензенская область.
В пояснительной записке указывается, что материнский капитал является наиболее действенной мерой для стимулирования рождаемости в стране. Увеличить его предлагается в зависимости от показателя коэффициента рождаемости.
«Например, в Томской, Кемеровской, Саратовской, Пензенской и других областях, где коэффициент ниже 1,3, размер маткапитала предлагается увеличить в два раза», - пишет «Парламентская газета».
В 2023 году вице-премьер Татьяна Голикова назвала Пензенскую область в числе регионов с «крайне низким уровнем рождаемости». Чтобы исправить ситуацию, в двух районах - Земетчинском и Сердобском - был запущен пилотный проект по стимулированию этого демографического показателя.
В начале марта в Госдуму был внесен законопроект об увеличении маткапитала на второго ребенка до миллиона рублей.
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