В Пензенской области предложили увеличить маткапитал вдвое

13.03.2024 | 08:13

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий увеличить размер материнского капитала для регионов с низким суммарным коэффициентом рождаемости. В их число вошла и Пензенская область.

В пояснительной записке указывается, что материнский капитал является наиболее действенной мерой для стимулирования рождаемости в стране. Увеличить его предлагается в зависимости от показателя коэффициента рождаемости.

«Например, в Томской, Кемеровской, Саратовской, Пензенской и других областях, где коэффициент ниже 1,3, размер маткапитала предлагается увеличить в два раза», - пишет «Парламентская газета».

В 2023 году вице-премьер Татьяна Голикова назвала Пензенскую область в числе регионов с «крайне низким уровнем рождаемости». Чтобы исправить ситуацию, в двух районах - Земетчинском и Сердобском - был запущен пилотный проект по стимулированию этого демографического показателя.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект об увеличении маткапитала на второго ребенка до миллиона рублей.