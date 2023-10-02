В Пензе росгвардейцы учатся отражать атаки беспилотников

02.10.2023 | 14:15

В понедельник, 2 октября, в Пензе росгвардейцы провели тренировку по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Они использовали противодронные ружья, с помощью которых БПЛА можно вывести из строя.

«Отработали действия по пресечению попытки проникновения БПЛА на подконтрольную территорию, а также действия при обнаружении местонахождения оператора дрона», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Параллельно спецназовцы отрабатывали навыки управления беспилотниками в рамках учебного сбора с личным составом нештатных операторов БПЛА коптерного типа.

«Они укрепили теоретические и практические знания пилотирования квадрокоптеров, а также получили ценные советы от профессиональных операторов БПЛА. Полученные знания и навыки пригодятся бойцам для решения служебно-боевых задач», - отметили в пресс-службе.

В Пензенской области использование беспилотников запрещено до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года. Со списком исключений можно ознакомиться здесь.