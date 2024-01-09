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Общество

В новый корпус онкодиспансера начали поставлять оборудование

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Новый лабораторно-диагностический корпус областного онкодиспансера в Пензе начали оснащать оборудованием, отвечающим стандартам мирового уровня.

Строительство здания было окончено в 2023 году.

В корпусе уже появилась мебель, оргтехника и аппараты на сумму 255 млн рублей. В этом году оснащение продолжат. Общая сумма, на которую планируют закупить оборудование, - около 600 млн рублей.

«Новое оборудование позволит нам оказывать еще более высококвалифицированную помощь нашим пациентам, прогнозировать, диагностировать и предотвращать осложнения, которые могут возникнуть в борьбе с онкопатологиями», - цитирует пресс-служба регионального минздрава главного врача онкодиспансера Антона Столярова.

Ранее сообщалось, что на строительство нового корпуса онкологического диспансера выделили около 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

В здании размещаются регистратура, гематологический центр, дневной стационар отделения радиологии и УЗИ-диагностики, эндоскопическое отделение с блоком малых операционных и несколько лабораторий.

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Источник — фото областного минздрава
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