В новом корпусе областного онкодиспансера началась уборка

03.11.2023 | 11:32

В Пензе продолжается строительство лабораторно-диагностического корпуса областного онкологического диспансера.

«Сейчас на объекте завершаются внутренние отделочные работы на всех пяти этажах. Идет устройство теплого перехода, а также фасада теплого перехода, ведутся пусконаладочные работы инженерных систем», - рассказали в пресс-службе регионального минстроя.

В уже готовых помещениях убираются сотрудники клининговой компании. Кроме того, параллельно благоустраивается прилегающая к зданию территория.

«Всего на объекте задействовано более 80 человек. Отставания от календарного графика нет, работы планируется завершить в срок», - уточнили в министерстве.

В лабораторно-диагностическом корпусе расположатся регистратура, гематологический центр, дневной стационар отделения радиологии и УЗИ-диагностики, эндоскопическое отделение с блоком малых операционных и несколько лабораторий.

На строительство выделялось около 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Еще около 600 млн было решено потратить на оборудование.

Сдать объект надеются уже в 2023 году. Изначально планировалось, что в эксплуатацию его введут в конце 2024-го.