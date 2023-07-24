Новый корпус онкодиспансера готов на 80%

24.07.2023 | 10:00

Строительство нового здания лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера идет с опережением графика. Оно готово уже на 80%.

Сейчас на объекте прокладывают наружные сети электроснабжения, строят трансформаторную подстанцию, меняют сети теплоснабжения.

«Внутри ведутся отделочные работы и монтаж инженерных сетей, установлены лифты», - рассказал главврач учреждения Антон Столяров.

В лабораторно-диагностическом корпусе расположатся регистратура, гематологический центр, дневной стационар отделения радиологии и УЗИ-диагностики, эндоскопическое отделение с блоком малых операционных и несколько лабораторий, сообщили в пресс-службе минздрава.

На строительство выделено около 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Еще около 600 млн потратят на оборудование, его закупка уже началась.

Ранее сообщалось, что, когда строительство будет окончено, займутся озеленением территории рядом, установят на ней скамейки. Сдать объект надеются уже в 2023 году. Изначально планировалось, что в эксплуатацию его введут в конце 2024-го.

Пензенцы, говоря об онкодиспансере, указывают на необходимость создания в регионе ПЭТ-центра (позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) - это метод диагностики, который позволяет полноценно оценить распространенность онкологического процесса). Однако вопрос приобретения оборудования для оснащения ПЭТ-центра остается открытым, поскольку требует значительных финансовых затрат. Речь идет о сотнях миллионов рублей.