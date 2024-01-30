Жителям микрорайона Север не стоит ждать появления сквера

30.01.2024 | 09:48

В управлении градостроительства и архитектуры объяснили, почему в микрорайоне Север в Пензе не появятся скверы. Там нет свободной земли.

Местные жители в очередной раз задали вопрос о зеленой зоне в чате телеграм-канала PenzaInform.

«Администрацией города Пензы неоднократно рассматривался вопрос о создании сквера на территории микрорайона Север. Свободная муниципальная территория, достаточная для формирования сквера или парка, в указанном микрорайоне отсутствует», - прокомментировал там же представитель управления градостроительства и архитектуры.

Аналогично в ведомстве отвечали на этот вопрос и 9 лет назад. «В застройке Северного района возможна только мелкоконтурная организация зеленых насаждений и организация небольших зеленых зон на перепрофилируемых территориях после сноса ветхого жилья, а также организация водоохранных зон с максимальной расчисткой пойменных территорий», - уточняли в управлении.

На Южной Поляне в Пензе сквер есть (перед дизельным заводом), но он не благоустроен. В 2021 году он вошел в число 25 зон в Пензе, которые участвовали в рейтинговом голосовании за общественные территории для благоустройства. Однако большинство жителей предпочли преобразование набережной Суры в районе моста Дружбы.

Многие горожане после этого назвали голосование, где одновременно присутствуют крупные и мелкие объекты, нечестным.