В Пензенской области за неделю COVID унес шесть жизней

С 22 по 28 января в Пензенской области диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 259 пациентам. Это столько же, сколько неделей раньше.
По данным сайта «Объясняем.рф», за последнюю неделю выздоровело 363 человека, тогда как с 15 по 21 января - почти втрое меньше, 126.
На лечение в больничные стационары отправлены 55 пациентов (прошлый показатель - 46).
Скончались 6 инфицированных, тогда как за предыдущую неделю было зарегистрировано 3 смерти.
В целом же по сравнению с началом года случаев заболеваемости COVID-19 стало меньше: на первой неделе января их было 394, в течение второй - 314.
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