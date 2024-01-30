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Общество

В Пензенской области за неделю COVID унес шесть жизней

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С 22 по 28 января в Пензенской области диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 259 пациентам. Это столько же, сколько неделей раньше.

По данным сайта «Объясняем.рф», за последнюю неделю выздоровело 363 человека, тогда как с 15 по 21 января - почти втрое меньше, 126.

На лечение в больничные стационары отправлены 55 пациентов (прошлый показатель - 46).

Скончались 6 инфицированных, тогда как за предыдущую неделю было зарегистрировано 3 смерти.

В целом же по сравнению с началом года случаев заболеваемости COVID-19 стало меньше: на первой неделе января их было 394, в течение второй - 314.

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